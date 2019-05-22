Авторка проекту про люстрацію Тетяна Козаченко заявила, що призначення Богдана главою АП Зеленського порушує закон про очищення влади.
Володимир Зеленський 21 травня призначив главою Адміністрації президента Андрія Богдана, який працював в уряді Миколи Азарова за часів Віктора Януковича.
Він двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики і підлпадає про закон про люстрацію. Саме тому призначення Богдана суперечить люстраційному законові.
Тетяна Козаченко стояла у витоків люстраційного процесу та очолювала департамент з питань люстрації в Міністерстві юстиції.
– Порушення закону в перші дні президента має не тільки надзвичайно тривожні сигнали, а й свідчить про повне ігнорування законодавства України, що є неприпустимо для гаранта Конституції, – зазначила Козаченко.
Процедура вимагає пройти люстраційну перевірку до призначення.
– Є два моменти: чи взагалі відомо президенту про таку інформацію? Якщо відомо – то він умисно порушив закон. Чи якщо йому невідомо – ставити питання щодо дисциплінарної відповідальності, а також приведення до відповідності, зокрема, указів президента або їхню відміну.
На сьогоднішній момент може йти мова йтиме про звернення в адміністративному порядку – через суд – щодо скасування указу президента, – додала Козаченко.
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Нагадаємо, раніше ми писали про усі останні призначення Володимира Зеленського.