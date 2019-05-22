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Факты / Украина

Референдум о мирных соглашениях с РФ: Порошенко дал совет Зеленскому

Петр Порошенко посоветовал президенту Владимиру Зеленскому опровергнуть слухи по предложению провести референдум относительно мирных соглашений с Россией.

Референдум о мирных соглашениях с РФ: Порошенко дал совет Зеленскому

Экс-президент Петр Порошенко заявил, что был неприятно удивлен идеей провести референдум относительно мирных соглашений с Россией, и посоветовал президенту Владимиру Зеленскому опровергнуть слухи по этому предложению.

– Был неприятно удивлен странной позицией, что вопрос так называемых “мирных соглашений с Россией” должен решаться на референдуме. В стране есть опасения, что это – капитуляция, а никакая не “мирное соглашение”, – написал он.

Порошенко отметил, что такое решение напрямую угрожает целостности и суверенитету Украины.

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– Уверен, что надо сохранять наработанные за пять лет позиции: Украина – прежде всего, Россия – агрессор, – сказал он.

Вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум  

Результаты

Напомним, вчера глава Администрации президента Андрей Богдан рассказал, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум.

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