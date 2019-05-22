PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Референдум про мирні угоди з РФ: Порошенко дав пораду Зеленському

Петро Порошенко порадив президенту Володимиру Зеленському спростувати чутки про можливість проведення референдуму щодо мирних угод з Росією.

Референдум про мирні угоди з РФ: Порошенко дав пораду Зеленському

Екс-президент Петро Порошенко заявив, що був неприємно здивований ідеєю провести референдум щодо мирних угод з Росією, і порадив президенту Володимиру Зеленському спростувати чутки.

– Був неприємно здивований дивною позицією, що питання так званих “мирних угод з Росією” має вирішуватися на референдумі. У країні є побоювання, що це – капітуляція, а ніяка не “мирна угода”, – написав він.

Порошенко зазначив, що таке рішення безпосередньо загрожує цілісності і суверенітету України.

Читайте: Призначення Зеленського

– Впевнений, що треба зберігати напрацьовані за п’ять років позиції: Україна – перш за все, Росія – агресор, – сказав він.

Питання про мирну угоду з РФ можуть винести на референдум

Результати

Нагадаємо, вчора глава Адміністрації президента Андрій Богдан розповів, що в команді Зеленського розглядають можливість винесення питання про укладення мирних домовленостей з Росією на референдум.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Перші призначення Зеленського загрожують відтоком інвестицій – Фіала
Обрали стару систему: Зеленський відповів на провал закону про вибори
САП відкрила кримінальну справу проти Порошенка
Що відомо про заступника глави АП Вадима Пристайка
Призначення Зеленського: хто увійшов у список
Пристайко призначений заступником глави АП
Указ про розпуск Ради оскаржать у Конституційному Суді – Парубій
Законопроект Зеленського про вибори: опубліковано текст
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка