Петро Порошенко порадив президенту Володимиру Зеленському спростувати чутки про можливість проведення референдуму щодо мирних угод з Росією.

Екс-президент Петро Порошенко заявив, що був неприємно здивований ідеєю провести референдум щодо мирних угод з Росією, і порадив президенту Володимиру Зеленському спростувати чутки.

– Був неприємно здивований дивною позицією, що питання так званих “мирних угод з Росією” має вирішуватися на референдумі. У країні є побоювання, що це – капітуляція, а ніяка не “мирна угода”, – написав він.

Порошенко зазначив, що таке рішення безпосередньо загрожує цілісності і суверенітету України.

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– Впевнений, що треба зберігати напрацьовані за п’ять років позиції: Україна – перш за все, Росія – агресор, – сказав він.

Питання про мирну угоду з РФ можуть винести на референдум Категорично проти

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Нагадаємо, вчора глава Адміністрації президента Андрій Богдан розповів, що в команді Зеленського розглядають можливість винесення питання про укладення мирних домовленостей з Росією на референдум.