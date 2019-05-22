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Факты / Украина

Роспуск Рады поддерживают более 70% граждан: кто пройдет в новый парламент

Опросы группы Рейтинг показал, что более 70% респондентов поддержали решение о роспуске Верховной Рады.

Верховна Рада

Последний опрос показал, что более 70% украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и досрочное проведение парламентских выборов.

В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность исследования составляет не более 2,2%.

Наибольшая поддержка досрочных выборов в Верховную Раду наблюдается в южных и восточных регионах Украины. В других макрорегионах роспуск парламента поддерживают не менее 60% опрошенных.

Согласно опросу, лидером среди политических сил на парламентских выборах является партия Слуга народа. За нее готовы отдать свой голос 43,8% среди тех опрошенных, кто уже определился и намерен принять участие в выборах.

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Также среди партий с наибольшей поддержкой:

  • Оппозиционная платформа – За життя (10,5%);
  • БПП Солидарность (8,8%);
  • Батькивщина (7,3%);
  • Сила и честь (5,1%);
  • Голос (4,6%);
  • Радикальная партия Олега Ляшко (3,3%);
  • Оппозиционный блок (3,2%).

К слову, сегодня в 12.00 Верховная Рада начала проведение внеочередного заседания, на котором рассматривают изменения в закон о выборах.

Источник: Рейтинг

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