Опросы группы Рейтинг показал, что более 70% респондентов поддержали решение о роспуске Верховной Рады.

Последний опрос показал, что более 70% украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и досрочное проведение парламентских выборов.

В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность исследования составляет не более 2,2%.

Наибольшая поддержка досрочных выборов в Верховную Раду наблюдается в южных и восточных регионах Украины. В других макрорегионах роспуск парламента поддерживают не менее 60% опрошенных.

Согласно опросу, лидером среди политических сил на парламентских выборах является партия Слуга народа. За нее готовы отдать свой голос 43,8% среди тех опрошенных, кто уже определился и намерен принять участие в выборах.

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Также среди партий с наибольшей поддержкой:

Оппозиционная платформа – За життя (10,5%);

БПП Солидарность (8,8%);

Батькивщина (7,3%);

Сила и честь (5,1%);

Голос (4,6%);

Радикальная партия Олега Ляшко (3,3%);

Оппозиционный блок (3,2%).

К слову, сегодня в 12.00 Верховная Рада начала проведение внеочередного заседания, на котором рассматривают изменения в закон о выборах.

Источник: Рейтинг