Опитування групи Рейтинг показало, що більше 70% респондентів підтримали рішення щодо розпуску Верховної Ради.
Останнє опитування показало, що більше 70% українців підтримують розпуск Верховної Ради і дострокове проведення парламентських виборів.
В опитуванні взяли участь 2 тис. респондентів віком від 18 років. Похибка дослідження складає не більше 2,2%.
Найбільша підтримка дострокових виборів до Верховної Ради спостерігається у Південних і Східних регіонах України. В інших макрорегіонах розпуск парламенту підтримують не менше 60% опитаних.
Згідно з опитуванням, лідером серед політичних сил на парламентських виборах є партія Слуга народу. За неї готові віддати свій голос 43,8% серед тих опитуваних, хто вже визначився і має намір взяти участь у виборах.
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Також серед партій з найбільшою підтримкою:
- Опозиційна платформа – За життя (10,5%);
- БПП Солідарність (8,8%);
- Батьківщина (7,3%);
- Сила та честь (5,1%);
- Голос (4,6%);
- Радикальна партія Олега Ляшка (3,3%);
- Опозиційний блок (3,2%).
До слова, сьогодні о 12.00 Верховна Рада почала проведення позачергового засідання, на якому розглядають зміни до закону про вибори.
Джерело: Рейтинг