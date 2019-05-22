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Факти / Україна

Розпуск Ради підтримують понад 70% громадян: хто пройде в новий парламент

Опитування групи Рейтинг показало, що більше 70% респондентів підтримали рішення щодо розпуску Верховної Ради.

Верховна Рада

Останнє опитування показало, що більше 70% українців підтримують розпуск Верховної Ради і дострокове проведення парламентських виборів.

В опитуванні взяли участь 2 тис. респондентів віком від 18 років. Похибка дослідження складає не більше 2,2%.

Найбільша підтримка дострокових виборів до Верховної Ради спостерігається у Південних і Східних регіонах України. В інших макрорегіонах розпуск парламенту підтримують не менше 60% опитаних.

Згідно з опитуванням, лідером серед політичних сил на парламентських виборах є партія Слуга народу. За неї готові віддати свій голос 43,8% серед тих опитуваних, хто вже визначився і має намір взяти участь у виборах.

Читайте: Розпуск Верховної Ради: чого хоче Зеленський

Також серед партій з найбільшою підтримкою:

  • Опозиційна платформа – За життя (10,5%);
  • БПП Солідарність (8,8%);
  • Батьківщина (7,3%);
  • Сила та честь (5,1%);
  • Голос (4,6%);
  • Радикальна партія Олега Ляшка (3,3%);
  • Опозиційний блок (3,2%).

До слова, сьогодні о 12.00 Верховна Рада почала проведення позачергового засідання, на якому розглядають зміни до закону про вибори.

Джерело: Рейтинг

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