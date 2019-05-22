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Факты / Украина

Что известно о заместителе главы АП Вадиме Пристайко

Вадим Пристайко назначен заместителем главы Администрации Президента. Факты ICTV узнали все, что о нем известно.

Что известно о заместителе главы АП Вадиме Пристайко

Вадим Пристайко назначен заместителем главы АП Зеленского – соответствующий указ появился на сайте президента.

Биография Вадима Пристайко

Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Одесской области. За его плечами Киевский политехнический институт и Украинская академия внешней торговли.

Он в 2002-2004 годах занимал должность консула Украины в Сиднее (Австралия), с 2009 по 2012 гг. был заместителем руководителя миссии Посольства Украины в США. Также Пристайко занимал должность посла Украины в Канаде (2012-2014).

С 2014 по 2017 год он был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина. В том же году занял должность главы миссии Украины при НАТО.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что при президенте Зеленском Пристайко может возглавить МИД. Сам Пристайко говорил, что согласится только в случае, если предложение поступит именно от Зеленского.

20 мая Пристайко присутствовал на международных встречах Владимира Зеленского с гостями инаугурации.

Декларация Вадима Пристайко

Вадим Пристайко за 2018 год задекларировал пять квартир в Киеве и автомобиль BMW Х1. Недвижимость находится в общей собственности с сыном и женой. Также в декларации значится доход от основного места работы в МИД – 271 136 гривен.

К слову, ранее в Администрации Президента заявили, что секретарем СНБО станет Александр Данилюк.

Фото: УНИАН

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