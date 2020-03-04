В уряді прем’єра Дениса Шмигаль посаду віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України віддали Вадиму Пристайку, який раніше очолював МЗС України.

Біографія Вадима Пристайка

Пристайко народився 20 лютого 1970 року в Одеській області. За його плечима Київський політехнічний інститут та Українська академія зовнішньої торгівлі.

Він у 2002-2004 роках обіймав посаду консула України у Сіднеї (Австралія), з 2009 по 2012 рр. був заступником керівника місії Посольства України у США. Також Пристайко обіймав посаду посла України у Канаді (2012-2014).

З 2014 по 2017 рік він був заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна. У тому ж році зайняв посаду глави місії України при НАТО.

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Крім того, Пристайко дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла першого класу.

22 травня президент Володимир Зеленський призначив його на посаду заступника голови Адміністрації президента.

29 серпня 2019 року Вадима Пристайка призначили на посаду міністра закордонних справ.

Декларація Вадима Пристайка

На посаді глави МЗС України за 2019 рік він отримав 690 067 грн, компенсаційні виплати за роботу за кордоном у місії України при НАТО склали 1 382 453 грн.

Міністр вказав в декларації шість квартир в Києві, одна з них недобудована.