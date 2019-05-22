Законопроект об импичменте готов к внесению в парламент, а законопроект о снятии депутатской неприкосновенности уже находится в Верховной Раде.

Замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что законопроект об импичменте уже готов к внесению в Верховную Раду.

– Это в ближайшее время. Законопроект об импичменте президента, о процедуре лишения его иммунитета – эти законопроекты готовы к внесению, – заявил Рябошапка.

Читайте: Назначения Зеленского

Также он добавил, что законопроект об отмене депутатской неприкосновенности находится в парламенте и готов ко второму чтению.

По его словам, депутаты уже могли бы за него проголосовать, но избегают этого.

Напомним, 22 мая Верховная Рада не включила в повестку дня президентский законопроект по изменению избирательной системы для выборов народных депутатов.