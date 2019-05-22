Законопроект про імпічмент готовий до внесення в парламент, а законопроект про зняття депутатської недоторканності вже знаходиться у Верховній Раді.

Заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що законопроект про імпічмент вже готовий до внесення до Верховної Ради.

– Це найближчим часом. Законопроект про імпічмент президента, про процедуру позбавлення його імунітету – ці законопроекти готові до внесення, – заявив Рябошапка.

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Також він додав, що законопроект про скасування депутатської недоторканності знаходиться в парламенті і готовий до другого читання.

За його словами, депутати вже могли б за нього проголосувати, але уникають цього.

Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада не включила до порядку денного президентський законопроект щодо зміни виборчої системи для виборів народних депутатів.