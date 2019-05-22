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Факты / Украина / Политика

Законопроект Зеленского о выборах: опубликован текст

Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о внесении изменений в закон о выборах нардепов.

Володимир Зеленський

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта авторства президента Украины Владимира Зеленского, ради рассмотрения которых 22 мая было созвано внеочередное заседание парламента.

Речь идет о проекте документа о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины (№10319) и законопроекте о внесении изменений в закон Украины О публичных закупках по осуществлению закупок во время избирательного процесса (№10317).

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Из объяснительной записки выходит, что президент хочет, чтобы досрочные выборы в парламент прошли по пропорциональной избирательной системе с закрытыми партийными списками, потому что досрочное прекращение полномочий Рады и 60-дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение новой системы на внеочередных выборах народных депутатов.

Как сообщалось, Рада не включила в повестку дня эти президентские законопроекты и закрыла заседание без принятия каких-либо решений.

Объяснительная записка

Проект закона

Фото: Администрация Президента

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