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Факти / Україна / Політика

Законопроект Зеленського про вибори: опубліковано текст

Володимир Зеленський зареєстрував законопроект про внесення змін до закону про вибори нардепів.

Володимир Зеленський

У Верховній Раді зареєстровано два законопроекти авторства президента України Володимира Зеленського, заради розгляду яких 22 травня було скликано позачергове засідання парламенту.

Йдеться про проект документа про внесення змін до деяких законів України у зв’язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України (№10319) і законопроект про внесення змін до закону України Про державні закупівлі щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу (№10317).

З пояснювальної записки виходить, що президент хоче, щоб дострокові вибори до парламенту пройшли за пропорційною виборчою системою із закритими партійними списками, бо дострокове припинення повноважень Ради та 60-денний строк для обрання нового складу парламенту не залишає шансів на впровадження нової системи на позачергових виборах народних депутатів.

Як повідомлялося, Рада не включила до порядку денного ці президентські законопроекти і закрила засідання без ухвалення будь-яких рішень.

Пояснювальна записка

Проект закону

Фото: Адміністрація Президента

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