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Факти / Україна / Політика

Представник Зеленського у Раді пропонує зменшити кількість нардепів

Руслан Стефанчук вважає, що кількість народних депутатів в Україні потрібно зменшити.

Представник Зеленського у Раді пропонує зменшити кількість нардепів

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук пропонує зменшити кількість народних депутатів.

За його словами, нашій країні треба взяти за основу європейські норми представництва.

Стефанчук розмірковує, що 450 нардепів, як є зараз, було достатньо, коли українців налічувалося 52 млн.

– А коли ми після перепису населення побачимо, що нас 30 млн, то для чого нам 450 депутатів? Тоді ми можемо говорити, що норми представництва порушені і кількість народних депутатів треба переглянути.

Читайте: Саакашвілі попросив Зеленського повернути йому українське громадянство

Нагадаємо, Стефанчук розповів, що в основі ідеології партії Слуга народу лежить лібертаріанство.

Джерело: LB.ua

Фото: Dreamstime

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