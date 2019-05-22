Представитель президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук рассказал об идеологии партии Слуга народа.

В основе идеологии партии Слуга народа лежит либертарианство, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук.

– Мы с этого начали формировать наши с ним отношения – либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями, – рассказал Стефанчук.

Либертарианство – набор политических философий и движений, которые поддерживают свободу как основной принцип. Либертарианцы стремятся максимизировать политическую свободу и автономию, делая упор на свободу выбора, добровольное объединение, индивидуальное суждение и право собственности.

По его словам, основная миссия партии – сломать систему и предложить новую модель экономики, где государство становится сервисом, которое предлагает иное качество предоставляемых услуг, запускает частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы и хороший инвестиционный климат.

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– Мы боремся за то, что предлагаем новую модель отношений в Украине. Стоит вопрос, чтобы предложить новое качество политики – открытой, ответственной и понятной. Здесь мы используем вещи, о которых говорим – и диджитализация, и открытое общество, – отметил Стефанчук.

Также он заявил, что партия займется систематизацией законодательства. Также планирует отменить систему петиций, а обеспечить народ правом вето с помощью IT-технологий.

– Для этого достаточно каждую бабушку в селе обеспечить смартфонами, – заявил Стефанчук.

Он добавил, что обеспечить мобильной техникой избирателей за счет госбюджета выгоднее, чем проводить бумажные процедуры голосования.

Формирование партийных списков, по его словам, еще не обсуждалось, но есть принцип, который применялся для глав областных государственных администраций.

Ранее Факты ICTV писали, что на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией МВФ.