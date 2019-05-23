PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Это не новая политика! Вакарчук о референдуме по мирному договору с РФ

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук раскритиковал администрацию нового президента Украины Владимира Зеленского за намерения провести референдум относительно мирных соглашений с РФ.

Святослав Вакарчук

Намерения провести референдум относительно мирных соглашений с РФ подверглись критики Святослава Вакарчука.

– Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную – опасно и безответственно, – написал он в Facebook.

Он также добавил, что “это не новая политика, это – старая политика”.

Вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум  

  • Категорически против 66%, 181 голос
    181 голос 66%
    66%
  • Поддерживаю 26%, 71 голос
    71 голос 26%
    26%
  • Это ничего не изменит 6%, 16 голосов
    16 голосов 6%
    6%
  • Наконец мой голос что-то решит 3%, 7 голосов
    7 голосов 3%
    3%
Всего голосов: 275

Читайте: Референдум о мирных соглашениях с РФ: Порошенко дал совет Зеленскому

Напомним, что глава Администрации президента Андрей Богдан рассказал, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Первые назначения Зеленского угрожают оттоком инвестиций – Фиала
Выбрали старую систему: Зеленский ответил на провал закона о выборах
Референдум о мирных соглашениях с РФ: Порошенко дал совет Зеленскому
Что известно о заместителе главы АП Вадиме Пристайко
Назначения Зеленского: кто вошел в список
Пристайко назначен заместителем главы АП
Указ о роспуске Рады обжалуют в Конституционном Суде – Парубий
Законопроект Зеленского о выборах: опубликован текст
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка