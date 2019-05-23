Лидер партии Голос Святослав Вакарчук раскритиковал администрацию нового президента Украины Владимира Зеленского за намерения провести референдум относительно мирных соглашений с РФ.

Намерения провести референдум относительно мирных соглашений с РФ подверглись критики Святослава Вакарчука.

– Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную – опасно и безответственно, – написал он в Facebook.

Он также добавил, что “это не новая политика, это – старая политика”.

Вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум Категорически против 66%, 181 голос 181 голос 66% 66%

Поддерживаю 26%, 71 голос 71 голос 26% 26%

Это ничего не изменит 6%, 16 голосов 16 голосов 6% 6%

Наконец мой голос что-то решит 3%, 7 голосов 7 голосов 3% 3% Всего голосов: 275 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

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Напомним, что глава Администрации президента Андрей Богдан рассказал, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум.