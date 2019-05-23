Лидер партии Голос Святослав Вакарчук раскритиковал администрацию нового президента Украины Владимира Зеленского за намерения провести референдум относительно мирных соглашений с РФ.
Намерения провести референдум относительно мирных соглашений с РФ подверглись критики Святослава Вакарчука.
– Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную – опасно и безответственно, – написал он в Facebook.
Он также добавил, что “это не новая политика, это – старая политика”.
Вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
- Категорически против 66%, 181 голос181 голос 66%66%
- Поддерживаю 26%, 71 голос71 голос 26%26%
- Это ничего не изменит 6%, 16 голосов16 голосов 6%6%
- Наконец мой голос что-то решит 3%, 7 голосов7 голосов 3%3%
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Напомним, что глава Администрации президента Андрей Богдан рассказал, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум.