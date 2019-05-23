Лідер партії Голос Святослав Вакарчук розкритикував адміністрацію нового президента України Володимира Зеленського за наміри провести референдум щодо мирних угод з РФ.

Наміри провести референдум щодо мирних угод з РФ зазнали критики Святослава Вакарчука.

– Виносити питання національної безпеки на референдум за часів, коли противник веде проти нас не тільки гарячу війну, але і інформаційну – небезпечно і безвідповідально, – написав він у Facebook.

Він також додав, що “це не нова політика, це – стара політика”.

Питання про мирну угоду з РФ можуть винести на референдум Категорично проти 67%, 253 votes 253 votes 67% 67%

Підтримую 24%, 89 votes 89 votes 24% 24%

Це нічого не змінить 7%, 25 votes 25 votes 7% 7%

Нарешті мій голос щось вирішить 2%, 8 votes 8 votes 2% 2% Всього голосів: 375 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

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Нагадаємо, що глава Адміністрації президента Андрій Богдан розповів, що в команді Зеленського розглядають можливість винесення питання про укладення мирних домовленостей з Росією на референдум.

Джерело: Святослав Вакарчук