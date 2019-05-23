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Факти / Україна

Це не нова політика! Вакарчук про референдум щодо мирного договору з РФ

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук розкритикував адміністрацію нового президента України Володимира Зеленського за наміри провести референдум щодо мирних угод з РФ.

Святослав Вакарчук

Наміри провести референдум щодо мирних угод з РФ зазнали критики Святослава Вакарчука.

– Виносити питання національної безпеки на референдум за часів, коли противник веде проти нас не тільки гарячу війну, але і інформаційну – небезпечно і безвідповідально, – написав він у Facebook.

Він також додав, що  “це не нова політика, це – стара політика”.

Питання про мирну угоду з РФ можуть винести на референдум

  • Категорично проти 67%, 253 votes
    253 votes 67%
    67%
  • Підтримую 24%, 89 votes
    89 votes 24%
    24%
  • Це нічого не змінить 7%, 25 votes
    25 votes 7%
    7%
  • Нарешті мій голос щось вирішить 2%, 8 votes
    8 votes 2%
    2%
Всього голосів: 375

Читайте: Референдум про мирні угоди з РФ: Порошенко дав пораду Зеленському

Нагадаємо, що глава Адміністрації президента Андрій Богдан розповів, що в команді Зеленського розглядають можливість винесення питання про укладення мирних домовленостей з Росією на референдум.

Джерело: Святослав Вакарчук

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