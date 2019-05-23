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Факты / Украина

Указ о роспуске Рады опубликован в Урядовом курьере

Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады опубликовали в Урядовом курьере.

Указ о роспуске Рады опубликован в Урядовом курьере

Сегодня указ О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов опубликовали в Урядовом курьере.

– Руководствуясь частью второй статьи 77, частями 6 и 7 статьи 83, пунктом 1 части 2 статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года. 3. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, – говорится в указе №303/2019 от 21 мая.

Указ вступает в силу в день публикации, а именно 23 мая.

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