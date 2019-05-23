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Факти / Україна

Указ про розпуск Ради опубліковано в Урядовому кур’єрі

Указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради опублікували в Урядовому кур’єрі.

Указ про розпуск Ради опубліковано в Урядовому кур’єрі

Сьогодні указ Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів опублікували в Урядовому кур’єрі.

– Керуючись частиною другою статті 77, частинами 6 та 7 статті 83, пунктом 1 частини 2 статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання.

2. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року.

3. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України, – йдеться в указі №303/2019 від 21 травня.

Указ вступає у силу у день публікації, а саме 23 травня.

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Читайте: Призначення Зеленського: хто увійшов у список

Нагадаємо, що вчорашнє позачергове засідання Верховної Ради закрито без ухвалення жодних рішень.

Джерело: Урядовий кур’єр

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