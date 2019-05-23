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Зеленский назвал Россию агрессором

Президент Украины Владимир Зеленский публично признал Российскую Федерацию агрессором.

Зеленський экзитпол

Действующий президент Зеленский назвал Россию агрессором во время выступления на IT-конференции iForum.

– Есть отчет ООН о развитии электронного правительства за 2018. И мы с вами четко сможем увидеть, к чему стремиться.

Мы сегодня, как бы печально это не звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору России, – сказал он.

Читайте: Назначения Зеленского

 

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