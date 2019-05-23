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Зеленський назвав Росію агресором

Президент України Володимир Зеленський публічно визнав Російську Федерацію агресором.

Зеленський экзитпол

Чинний президент Зеленський назвав Росію агресором під час виступу на IT-конференції iForum.

– Є звіт ООН про розвиток електронного уряду за 2018 рік. І ми з вами чітко зможемо побачити, до чого прагнути.

Ми сьогодні, як би сумно це не звучало, програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдові, країнах Балтії та агресору Росії, – сказав він.

Читайте: Призначення Зеленського

Нагадаємо, указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради опублікували в Урядовому кур’єрі.

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