Президент України Володимир Зеленський публічно визнав Російську Федерацію агресором.
Чинний президент Зеленський назвав Росію агресором під час виступу на IT-конференції iForum.
– Є звіт ООН про розвиток електронного уряду за 2018 рік. І ми з вами чітко зможемо побачити, до чого прагнути.
Ми сьогодні, як би сумно це не звучало, програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдові, країнах Балтії та агресору Росії, – сказав він.
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Нагадаємо, указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради опублікували в Урядовому кур’єрі.
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