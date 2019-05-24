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Факты / Украина

Мосийчук вышел из Радикальной партии

Нардеп Игорь Мосийчук официально заявил о своем выходе из Радикальной партии Олега Ляшко.

Мосийчук вышел из Радикальной партии

Официально нардеп Игорь Мосийчук заявил о своем выходе из Радикальной партии Олега Ляшко. Причиной этого он назвал идеологические разногласия.

– Хочу сообщить всем о своем выходе из рядов Радикальной партии Олега Ляшко. Это было нелегкое, хорошо взвешенное решение, которое я был вынужден принять. Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю, – заявил Мосийчук.

Выход нардепа прокомментировал Олег Ляшко:

– Сегодня утром у меня был разговор с Игорем Мосийчуком, он заявил мне о том, что он подает заявление о выходе из Радикальной партии. Я приветствую это его решение: баба с воза – кобыле легче.

Читайте: Рада провалила законы Зеленского о выборах

К слову, ранее народные депутаты Сергей Лещенко, Светлана Залищук, Мустафа Найем и Аркадий Корнацкий вышли из фракции БПП.

Фото: liashko.ua

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