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Факти / Україна

Мосійчук вийшов з Радикальної партії

Нардеп Ігор Мосійчук офіційно заявив про свій вихід з Радикальної партії Олега Ляшка.

Мосійчук вийшов з Радикальної партії

Офіційно нардеп Ігор Мосійчук заявив про свій вихід з Радикальної партії Олега Ляшка. Причиною цього він назвав ідеологічні розбіжності.

– Хочу повідомити всім про свій вихід з лав Радикальної партії Олега Ляшка. Це було нелегке, добре зважене рішення, яке я був змушений прийняти. Серйозні ідеологічні розбіжності спричиняли конфлікти з окремими членами команди. Я не можу йти всупереч власним переконанням, і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, незважаючи на всі розбіжності, глибоко поважаю, – заявив Мосійчук.

Вихід нардепа прокоментував Олег Ляшко:

– Сьогодні вранці у мене була розмова з Ігорем Мосійчуком, він заявив мені про те, що він подає заяву про вихід з Радикальної партії. Я вітаю це його рішення: баба з воза – кобилі легше.

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До речі, раніше народні депутати Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм та Аркадій Корнацький вийшли з фракції БПП.

Фото: liashko.ua

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