Росія зобов’язана виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права і звільнити українських моряків.

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що Росія взяла на себе зобов’язання і повинна виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, звільнивши українських моряків.

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– Росія повинна це зробити і відзвітувати трибуналу. Заходи впливу є тільки політичні, і, звичайно, Росія є стороною цієї конвенції. Вона взяла на себе зобов’язання щодо обов’язковості рішень цього трибуналу і ми сподіваємося, що Росія пам’ятатиме це, – сказала вона.

Адвокат Микола Полозов заявив, що влада України і команда адвокатів в РФ будуть звертатися до російської влади з вимогою звільнити моряків, посилаючись на рішення трибуналу.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України щодо захоплення 24 українських моряків і 3 кораблів в Керченській протоці в 2018 році.

Фото: Lana Zerkal