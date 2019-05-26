PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

НАТО закликає Росію виконати вимоги Міжнародного трибуналу

НАТО продовжує закликати Росію повернути Україні затриманих моряків і військові кораблі.

нато

Північноатантичний альянс закликає Російську Федерацію виконати рішення, ухвалене Міжнародним трибуналом.

– НАТО багаторазово заявляла, що не бачить підстав для використання Росією військової сили проти українських кораблів і військових моряків.

Ми знову закликаємо РФ негайно звільнити українських моряків і повернути кораблі, — повідомили в альянсі.

Міжнародний трибунал з морського права ООН ухвалив, що РФ повинна звільнити українських моряків і повернути судна Україні.

Читайте: РФ повинна звільнити українських моряків і відзвітувати трибуналу – Зеркаль

Також обидві сторони в рамках цієї постанови повинні до 25 червня надати до суду звіти про інцидент в Керченській протоці.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права виголосив свій вирок щодо 24 українських моряків та трьох кораблів, які РФ безпідставно захопила 25 листопада 2018 року.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Росія ігнорує рішення Міжнародного трибуналу – можливі гамбурзькі санкції
РФ повинна звільнити українських моряків і відзвітувати трибуналу – Зеркаль
Відмова звільнити українських моряків загрожує РФ новими санкціями
Вперше за кілька десятиліть: НАТО змінює військову стратегію
Щоб Іловайськ не повторився: Хомчак заявив про реформування Генштабу
Без прориву вікно в ЄС і НАТО для України закриється – Клімкін
В Єгипті утримують танкер Sea Shark з 17 українцями
У мережі набирає популярність відеозвернення ста кадетів до полонених українських моряків
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка