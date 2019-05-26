НАТО продовжує закликати Росію повернути Україні затриманих моряків і військові кораблі.

Північноатантичний альянс закликає Російську Федерацію виконати рішення, ухвалене Міжнародним трибуналом.

– НАТО багаторазово заявляла, що не бачить підстав для використання Росією військової сили проти українських кораблів і військових моряків. Ми знову закликаємо РФ негайно звільнити українських моряків і повернути кораблі, — повідомили в альянсі.

Міжнародний трибунал з морського права ООН ухвалив, що РФ повинна звільнити українських моряків і повернути судна Україні.

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Також обидві сторони в рамках цієї постанови повинні до 25 червня надати до суду звіти про інцидент в Керченській протоці.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права виголосив свій вирок щодо 24 українських моряків та трьох кораблів, які РФ безпідставно захопила 25 листопада 2018 року.