Российские чиновники считают, что не стоит выполнять решение Международного трибунала. В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о намерении продвигать гамбургские санкции, если РФ будет игнорировать решение трибунала.

Несколько российских политиков заявили, что Россия не должна выполнять решение Международного трибунала по морскому праву.

Трибунал ООН постановил, что РФ должна освободить украинских моряков и вернуть корабли Украине.

– Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят, – заявил так называемый депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

Бальбека поддержал руководитель одного из оккупационных органов Александр Молохов, который заявил, что морской трибунал в Гамбурге не имеет права требовать от России освободить украинских военных моряков и вернуть корабли, задержанные в Черном море, поэтому решение не нужно выполнять.

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Аргументирует это тем, что украинские моряки задержаны в Керченском проливе “за нарушение госграницы”.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прокомментировал решение трибунала.

– Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков, – сказал юрист-международник.

Посол призвал Федеральное правительство Германии и лично главу МИД Гайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.

– Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых – гамбургских – санкций в отношении России, – пообещал дипломат.

Напомним, НАТО продолжает призывать Россию вернуть Украине задержанных моряков и военные корабли.