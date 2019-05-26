PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Россия игнорирует решение Международного трибунала – возможны гамбургские санкции

Российские чиновники считают, что не стоит выполнять решение Международного трибунала. В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о намерении продвигать гамбургские санкции, если РФ будет игнорировать решение трибунала.

Россия игнорирует решение Международного трибунала – возможны гамбургские санкции

Несколько российских политиков заявили, что Россия не должна выполнять решение Международного трибунала по морскому праву.

Трибунал ООН постановил, что РФ должна освободить украинских моряков и вернуть корабли Украине.

– Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят, – заявил так называемый депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

Бальбека поддержал руководитель одного из оккупационных органов Александр Молохов, который заявил, что морской трибунал в Гамбурге не имеет права требовать от России освободить украинских военных моряков и вернуть корабли, задержанные в Черном море, поэтому решение не нужно выполнять.

Читайте: РФ должна освободить украинских моряков и отчитаться трибунала – Зеркаль

Аргументирует это тем, что украинские моряки задержаны в Керченском проливе “за нарушение госграницы”.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прокомментировал решение трибунала.

– Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков, – сказал юрист-международник.

Посол призвал Федеральное правительство Германии и лично главу МИД Гайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.

– Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых – гамбургских – санкций в отношении России, – пообещал дипломат.

Напомним, НАТО продолжает призывать Россию вернуть Украине задержанных моряков и военные корабли.

Источник: Укринформ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Мексике разбился военный вертолет РФ – есть жертвы
НАТО призывает Россию выполнить требования Международного трибунала
Отказ освободить украинских моряков грозит РФ новыми санкциями
В РФ школьники устроили БДСМ-флешмоб перед последним звонком
В РФ священник напал с ножом на монаха
Переговоров с Россией не будет – Зеленский
Минобороны РФ опрашивало силовиков о готовности стрелять в протестующих – СМИ
Вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум – Богдан
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка