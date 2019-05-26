Російські чиновники вважають, що не варто виконувати рішення Міжнародного трибуналу. У свою чергу посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив про намір просувати гамбурзькі санкції, якщо РФ ігноруватиме рішення трибуналу.

Кілька російських політиків заявили, що Росія не повинна виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права.

Трибунал ООН ухвалив, що РФ повинна звільнити українських моряків і повернути судна Україні.

– Якщо суддя високої кваліфікації Міжнародного трибуналу заплутався в паперах і не бачить нічого, крім звинувачень на адресу Росії, для нас його слова і вироки ні гроша не варті, – заявив так званий депутат Держдуми від Республіки Крим Руслан Бальбек.

Бальбека підтримав керівник одного з окупаційних органів Олександр Молохов, який заявив, що морський трибунал в Гамбурзі не має права вимагати від Росії звільнити українських військових моряків і повернути кораблі, затримані в Чорному морі, тому рішення не потрібно виконувати.

Читайте: РФ повинна звільнити українських моряків і відзвітувати трибуналу – Зеркаль

Аргументує це тим, що українські моряки затримані в Керченській протоці “за порушення держкордону”.

Посол України в ФРН Андрій Мельник прокоментував рішення трибуналу.

– Україна одержала переконливу дипломатичну перемогу та потужний додатковий міжнародно-правовий козир, щоб домогтися якнайшвидшого звільнення наших моряків, – сказав юрист-міжнародник.

Посол закликав Федеральний уряд Німеччини та особисто главу МЗС Гайко Мааса вимагати від Кремля негайного виконання вердикту Міжнародного морського трибуналу.

– Якщо ж Москва вирішить ігнорувати це рішення, то ми будемо просувати ідею запровадження нових – гамбурзьких – санкцій щодо Росії, – пообіцяв дипломат.

Нагадаємо, НАТО продовжує закликати Росію повернути Україні затриманих моряків і військові кораблі.