У Кремлі заявили, що не збираються виконувати вимогу трибуналу ООН негайно звільнити військовополонених українських моряків.

У Кремлі відповіли, чи змінилася позиція Москви у зв’язку з постановою Міжнародного трибуналу ООН щодо військовополонених українських моряків.

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Росія не стане виконувати вимогу трибуналу ООН негайно звільнити українців.

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Пєсков зазначив, позиція країни-агресора залишається незмінною – Кремль має намір “судити” моряків, які були захоплені у Керченській протоці після завершення слідства.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України щодо захоплення Росією 24 українських моряків і 3 кораблів у 2018 році.