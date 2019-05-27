Ученики Введенской гимназии стали соавторами книги на экологическую тематику от Видавництва Старого Лева и благотворительного проекта ЛакіБукс.

В киевской гимназии презентовали новую книгу от Видавництва Старого Лева и благотворительного проекта ЛакіБукс. Ученики Введенской гимназии первыми познакомились с книгой, ведь среди авторов – их одноклассники.

Книжку про сміття создали писательница Галина Ткачук и восемь школьников, которые приняли участие в экологическом воркшопе от ЛакіБукс – рассказывает инициатор проекта, основатель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев.

– Год назад мы пригласили школьников принять участие в воркшопе по написанию книги на экологическую тематику. Это был наш эксперимент. И сейчас мы видим эту книгу и понимаем, что эксперимент оказался удачным, – говорит Сергей Токарев.

Учеников Введенской гимназии с книгой о мусоре познакомили сами авторы.

– Я хочу, чтобы читатели поняли, насколько важна природа, потому что это то, что нас окружает. Загрязняя ее, мы будем сами в опасности, потому что вредим своему здоровью. Поэтому эта книга – яркий пример правильных и неправильных действий. Тема экологии является третьей мировой проблемой, после проблем войны и мира и терроризма, а это очень важно. В этой книге мы пытаемся донести то, что может спасти мир хотя бы от одной проблемы, потому что в мире их и так полно, – рассказывает одна из авторов-подростков Карина Пархоменко.

При подготовке книги возник вопрос: как говорить с молодежью об экологии так, чтобы им это было интересно и понятно, ведь именно им предстоит жить в мире с загрязненными океанами и лесами. За ответом на этот вопрос решили обратиться к самой молодежи, так в книге и появились молодые соавторы.

– Благодаря моим соавторам книга имеет подростковый голос, близкий читателю. Сотрудничество с ребятами привело к тому, что книга стала коллажной, а поэтому – динамичной и легкой для чтения. Для меня лично Книжка про сміття стала хорошим опытом командной проектной работы с подростками. Это вдохновляет меня на планирование следующих подобных образовательных проектов, – говорит взрослый автор книги Галина Ткачук.

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Соавторами писательницы стали восемь киевских школьников – Александра Гома, Андрей Добровольский, Сергей Колядич, Анна Березовская, Анна Терещук, Никита Суботовский, Анастасия Сахно и Карина Пархоменко.

Иллюстрации для книги подготовил Антон Селлеший. В ближайшее время Книжка про сміття, как и все остальные издания ЛакіБукс, будет бесплатно передана в детские библиотеки Украины.

Напомним, благотворительный фонд Максима Шкиля ввел программы развития детей.