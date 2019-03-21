PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Семейные ценности, развитие и здоровый образ жизни – благотворительный фонд Максима Шкиля ввел программы развития детей

Благотворительный фонд украинского предпринимателя ввел программы для творческого и личностного развития детей.

Семейные ценности, развитие и здоровый образ жизни – благотворительный фонд Максима Шкиля ввел программы развития детей

Благотворительный фонд Максима Шкиля ввел собственные программы для умственного развития детей, популяризации чтения, интереса к наукам, профессиональной ориентации подростков, помощи способным ученикам в их дальнейшем развитии, поступлении в учебные заведения и трудоустройстве.

Каждый ребенок талантлив, важно дать ему как можно больше различных знаний, чтобы он раскрыл себя и свой талант. Благотворительный фонд Максима Шкиля ввел программы для творческого развития детей. Пение, музыка, рисование, театральное искусство, разнообразные мастер-классы, посещение выставок и концертов – все это стимулирует творческое развитие ребенка, развивает его личность.

– Кто знает, возможно, сегодня одна из пар удивленных глазок загорелась жаждой к изучению химии или физики? Возможно, глядя на молодого и веселого профессора Назара, кто-то понял, что наука – это интересно, а знания – круто?

Наш фонд стремится показать детям, что будет, если они будут учиться, развиваться, вести здоровый и правильный образ жизни. Мы знаем, что кроме подарков, им очень нужно внимание, общение, правильный пример для подражания.

Впереди – множество возможностей и новых дорог, если верить в себя, стремиться к лучшему, учиться, мечтать и действовать. А мы всегда поддержим, потому что дети – наше будущее, – говорят работники фонда.

Читайте: Ракеты и метеостанции. Чем украинские дети удивляют на чемпионатах по роботехнике

Максим Шкиль – украинский предприниматель, для которого благотворительность стала нормой жизни. Направления фонда основаны на его личных ценностях, а именно: семья, здоровый образ жизни и развитие. Основатель пытается на собственном примере показать, что поступки весомее, чем слова, а благотворительность должна быть нормой для тех, кому есть чем поделиться.

Фото: Благотворительный фонд Максима Шкиля

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Круглосуточная няня и штатный психолог: как заботятся о сиротах в Чехии
Как работают бебибоксы в Чехии
В Японии родителям запретили бить детей
Старые сараи с дыркой в полу: состояние туалетов в школах Закарпатья
Музыкальные феномены: накануне в Киеве состоялся концерт юных виртуозов-пианистов
В Киеве женщина снимала порно с пятилетним сыном
В школе Днепра массово заболели дети – полтысячи учеников не вышли на учебу
Украинские семьи будут получать помощь на третьего ребенка
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка