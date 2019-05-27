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Факти / Україна / Суспільство

Першу українську еко-книгу для підлітків презентували її автори-підлітки – Сергій Токарєв

Учні Введенської гімназії стали співавторами книги на екологічну тематику від Видавництва Старого Лева та благодійного проекту ЛакіБукс.

Першу українську еко-книгу для підлітків презентували її автори-підлітки – Сергій Токарєв

У київській гімназії презентували нову книгу від Видавництва Старого Лева та благодійного проекту ЛакіБукс. Учні Введенської гімназії першими познайомилися з Книжкою про сміття, адже серед авторів – їх однокласники.

Книжка про сміття була написана письменницею Галиною Ткачук та вісьмома школярами, які взяли участь в екологічному воркшопі від ЛакіБукс – розповідає ініціатор проекту, засновник IT-компанії Lucky Labs Сергій Токарєв.

– Рік тому ми запросили школярів взяти участь у воркшопі з написання книги на екологічну тематику. Це був наш експеримент. Та зараз ми бачимо цю книгу та розуміємо, що експеримент виявився вдалим, – говорить Сергій Токарєв.

Учнів Введенської гімназії з Книжкою про сміття познайомили самі автори.

– Я хочу, щоб читачі зрозуміли, наскільки важлива природа, бо це те, що нас оточує. Забруднюючи її, ми будемо самі в небезпеці, бо шкодимо своєму здоров’ю. Тому ця книга яскравий приклад правильних та неправильних дій.

Тема екології є третьою світовою проблемою, після проблем війни і миру та тероризму, а це є дуже важливим. У цій книзі ми намагаємось донести те, що може врятувати світ хоча б від однієї проблеми, бо в світі їх і так повно, – розповідає одна із авторів-підлітків Каріна Пархоменко.

Під час підготовки книги постало питання: як говорити із молоддю про екологію так, аби їм це було цікаво і зрозуміло, адже саме їм доведеться жити у світі із забрудненими океанами та лісами. За відповіддю на це запитання вирішили звернутись до самої молоді, так у книги і з’явились молоді співавтори.

– Завдяки моїм співавторам книжка має підлітковий голос, близький до читача. Співпраця із ними зробила книжку колажною, а відтак – динамічною і легкою для прочитання.

Для мене особисто Книжка про сміття стала гарним досвідом командної проектної роботи із підлітками, що дуже надихає мене на планування наступних подібних освітніх проектів, – каже доросла авторка книги Галина Ткачук.

Співавторами письменниці стали вісім київських школярів – Олександра Гома, Андрій Добровольський, Сергій Колядич, Ганна Березовська, Ганна Терещук, Микита Суботовський, Анастасія Сахно та Каріна Пархоменко.

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Ілюстрації для книги підготував Антон Селлешій. Найближчим часом Книжка про сміття, як і всі інші видання ЛакіБукс, буде безкоштовно розповсюджена дитячими бібліотеками України.

Нагадаємо, благодійний фонд Максима Шкіля запровадив програми розвитку дітей.

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