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Факты / Украина

В 400 метрах от противника: Зеленский побывал на передовой на Луганщине

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции военных ООС в Станице Луганской и Счастье.

В 400 метрах от противника: Зеленский побывал на передовой на Луганщине

Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в ООС. Он побывал на передовой в Станице Луганской, на посту наблюдения и блиндажах. От позиции противника главу государства отделяли 400 метров.

Зеленский поговорил с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений.

– Условия для военных, защищающих Украины, должны быть нормальными, – сказал он.

Также президент заслушал доклад командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС.

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В 400 метрах от противника: Зеленский побывал на передовой на Луганщине / 6 фотографий

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К слову, ранее новый руководитель Генштаба Руслан Хомчак рассказал о реформе армии.

Источник: Администрация Президента

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