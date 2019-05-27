Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции военных ООС в Станице Луганской и Счастье.
Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в ООС. Он побывал на передовой в Станице Луганской, на посту наблюдения и блиндажах. От позиции противника главу государства отделяли 400 метров.
Зеленский поговорил с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений.
– Условия для военных, защищающих Украины, должны быть нормальными, – сказал он.
Также президент заслушал доклад командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС.
В 400 метрах от противника: Зеленский побывал на передовой на Луганщине / 6 фотографий
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К слову, ранее новый руководитель Генштаба Руслан Хомчак рассказал о реформе армии.
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