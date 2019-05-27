Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції військових ООС у Станиці Луганській і Щасті

Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в ООС. Він побував на передовій у Станиці Луганській, на посту спостереження і бліндажах. Від позиції противника главу держави відокремлювали 400 метрів.

Зеленський поговорив з бійцями про побутові умови, якість харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів.

– Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними, – сказав він.

Також президент заслухав доповідь командувача операцією Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського про ситуацію у районі проведення ООС.

























У 400 метрах від противника: Зеленський побував на передовій на Луганщині / 6 фотографий

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До речі, начальник Генерального штабу Руслан Хомчак розповів, які завдання і напрямки роботи вважає пріоритетними для себе і Збройних Сил.