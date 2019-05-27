В команде президента Украины Владимира Зеленского предложили внести в Верховную Раду законопроекты об ответственности нардепов за “кнопкодавство” и прогулы.

У Зеленского предложили внести в Раду законопроекты об ответственности народных депутатов за прогулы и “кнопкодавство”.

– Кстати, один из законопроектов, который мы будем вносить, – вопрос ответственности за “кнопкодавство”, а также вопросы ответственности за прогулы, ответственности, когда депутат голосует, и есть конфликт интересов с законопроектом. Наша цель – привнести европейские нормы парламентаризма в Украину, – рассказал представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук в кулуарах Рады.

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К слову, ранее Стефанчук призвал депутатов принять законопроекты о неприкосновенности нардепов, о незаконном обогащении и избирательный кодекс.