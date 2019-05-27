У команді президента України Володимира Зеленського запропонували внести до Верховної Ради законопроекти щодо відповідальності нардепів за “кнопкодавство” і прогули.

У Зеленського запропонували внести у Раду законопроекти щодо відповідальністі народних депутатів за прогули і “кнопкодавство”.

– До речі, один із законопроектів, який ми будемо вносити, – питання відповідальності за “кнопкодавство”, а також питання відповідальності за прогули, відповідальності, коли депутат голосує, і є конфлікт інтересів з законопроектом. Наша мета – привнести європейські норми парламентаризму в Україну, – розповів представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук у кулуарах Ради.

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До речі, раніше Стефанчук закликав депутатів ухвалити законопроекти про недоторканність нардепів, незаконне збагачення і виборчий кодекс.