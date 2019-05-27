Представитель Владимира Зеленского в Раде призвал депутатов принять законопроекты о неприкосновенности нардепов, о незаконном обогащении и избирательный кодекс.

Руслан Стефанчук призывает народных депутатов рассмотреть и принять в первую очередь законопроекты о неприкосновенности парламентариев, о незаконном обогащении и избирательном кодексе.

– Выступая перед Верховной Радой, президент обратился с тремя предложениями: неприкосновенность депутатов, второе – вернуть процедуру незаконного обогащения и третье – это избирательный кодекс, – сказал Стефанчук.

Он попросил, чтобы Верховная Рада сконцентрировалась на этих трех законопроектах.

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Стефанчук сказал, что Зеленский очень просил завершить эру подкулуарных договоренностей. И он готов поддержать любую инициативу парламента при таких условиях: она отвечает интересам народа Украины, не противоречит Конституции Украины, отвечает принципам верховенства права.

Он также подчеркнул, что Зеленский не подпишет ни одного закона, во время принятия которого была нарушена процедура.

– 10 раз ставить на голосование, кнопкодавство – такого больше не будет, – подчеркнул представитель президента в Верховной Раде.

Напомним, советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков возглавил партию Слуга народа.