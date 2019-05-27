PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории

Донбасс, дефолт и рынок земли: 10 тезисов с пресс-конференции партии Зеленского

Партия Слуга народа представила свое руководство и рассказала, где будет брать средства на предвыборную кампанию.

Донбасс, дефолт и рынок земли: 10 тезисов с пресс-конференции партии Зеленского

Партия Слуга народа в понедельник, 27 мая, собрала пресс-конференцию, на которой представила свое руководство и выразила свою позицию относительно некоторых важных законопроектов.

Факты ICTV предлагают вашему вниманию 10 главных тезисов, которые озвучили лидеры партии Слуга народа.

Партия Слуга народа на выборах

  • Главой партии Слуга народа стал Дмитрий Разумков, руководителем избирательного штаба партии – Александр Корниенко, руководителем диджитал направления – Михаил Федоров.
  • Программа партии Слуга народа еще находится на этапе разработки и будет утверждена на съезде.
  • Первую пятерку партийного списка представят во время первого этапа съезда политсилы, который намечен на 8 июня.
  • Партия запускает отбор будущих кандидатов в свои списки, от которых требуется подать анкету, концепты своих законопроектов и на собеседовании высказать свое видение работы в комитетах Рады.
  • В деятельности партии смогут поучаствовать и те люди, которые не хотят становиться кандидатами в мажоритарных округах. Для этого вводится новое понятие, которое называется “участник партии”.
  • Предвыборная кампания будет финансироваться за счет средств большого количества физических и юридических лиц, которые будут жертвовать небольшие суммы.

Читайте: Зеленский призвал Раду принять реформаторские законы без “коррупционных выходок”

Позиция партии

Владимир Зеленский получит от партии полную поддержку всех своих инициатив, с которыми он шел на выборы президента.

В партии Слуга народа пока не готовы сказать, как будут голосовать за закон Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В политической партии Слуга народа выступают за открытие рынка земли, однако отмечают, что сформируют окончательную позицию на съезде.

Дмитрий Разумков не поддерживает идею об обьявлении дефолта в Украине.

– Я думаю, в сегодняшних условиях это малоэффективный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти.

Напомним, Факты ICTV собрали все первые  кадровые назначения Зеленского.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Разумков: Дефолт – маловероятный путь для Украины
Разумков возглавил партию Слуга народа
Разумков возглавит партию Слуга народа
Смартфоны всем бабушкам и либертарианство – Стефанчук об идеологии Слуги народа
Разумков о роспуске Рады Зеленским: Возможность есть
Инаугурация 20 мая создаст проблемы – Разумков
Зеленский узнал о возможном визите адвоката Трампа из СМИ – Разумков
У Зеленского предлагают узаконить название для боевиков “ЛДНР”
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка