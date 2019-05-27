Партия Слуга народа представила свое руководство и рассказала, где будет брать средства на предвыборную кампанию.
Партия Слуга народа в понедельник, 27 мая, собрала пресс-конференцию, на которой представила свое руководство и выразила свою позицию относительно некоторых важных законопроектов.
Факты ICTV предлагают вашему вниманию 10 главных тезисов, которые озвучили лидеры партии Слуга народа.
Партия Слуга народа на выборах
- Главой партии Слуга народа стал Дмитрий Разумков, руководителем избирательного штаба партии – Александр Корниенко, руководителем диджитал направления – Михаил Федоров.
- Программа партии Слуга народа еще находится на этапе разработки и будет утверждена на съезде.
- Первую пятерку партийного списка представят во время первого этапа съезда политсилы, который намечен на 8 июня.
- Партия запускает отбор будущих кандидатов в свои списки, от которых требуется подать анкету, концепты своих законопроектов и на собеседовании высказать свое видение работы в комитетах Рады.
- В деятельности партии смогут поучаствовать и те люди, которые не хотят становиться кандидатами в мажоритарных округах. Для этого вводится новое понятие, которое называется “участник партии”.
- Предвыборная кампания будет финансироваться за счет средств большого количества физических и юридических лиц, которые будут жертвовать небольшие суммы.
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Позиция партии
Владимир Зеленский получит от партии полную поддержку всех своих инициатив, с которыми он шел на выборы президента.
В партии Слуга народа пока не готовы сказать, как будут голосовать за закон Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
В политической партии Слуга народа выступают за открытие рынка земли, однако отмечают, что сформируют окончательную позицию на съезде.
Дмитрий Разумков не поддерживает идею об обьявлении дефолта в Украине.
– Я думаю, в сегодняшних условиях это малоэффективный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти.
Напомним, Факты ICTV собрали все первые кадровые назначения Зеленского.