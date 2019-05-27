Партия Слуга народа представила свое руководство и рассказала, где будет брать средства на предвыборную кампанию.

Партия Слуга народа в понедельник, 27 мая, собрала пресс-конференцию, на которой представила свое руководство и выразила свою позицию относительно некоторых важных законопроектов.

Факты ICTV предлагают вашему вниманию 10 главных тезисов, которые озвучили лидеры партии Слуга народа.

Партия Слуга народа на выборах

Главой партии Слуга народа стал Дмитрий Разумков, руководителем избирательного штаба партии – Александр Корниенко, руководителем диджитал направления – Михаил Федоров.

Программа партии Слуга народа еще находится на этапе разработки и будет утверждена на съезде.

Первую пятерку партийного списка представят во время первого этапа съезда политсилы, который намечен на 8 июня.

Партия запускает отбор будущих кандидатов в свои списки, от которых требуется подать анкету, концепты своих законопроектов и на собеседовании высказать свое видение работы в комитетах Рады.

В деятельности партии смогут поучаствовать и те люди, которые не хотят становиться кандидатами в мажоритарных округах. Для этого вводится новое понятие, которое называется “участник партии”.

Предвыборная кампания будет финансироваться за счет средств большого количества физических и юридических лиц, которые будут жертвовать небольшие суммы.

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Позиция партии

Владимир Зеленский получит от партии полную поддержку всех своих инициатив, с которыми он шел на выборы президента.

В партии Слуга народа пока не готовы сказать, как будут голосовать за закон Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В политической партии Слуга народа выступают за открытие рынка земли, однако отмечают, что сформируют окончательную позицию на съезде.

Дмитрий Разумков не поддерживает идею об обьявлении дефолта в Украине.

– Я думаю, в сегодняшних условиях это малоэффективный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти.

Напомним, Факты ICTV собрали все первые кадровые назначения Зеленского.