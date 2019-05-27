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Факти / Україна / Політика

Зеленський просить Раду прийняти три законопроекти – Стефанчук

Представник Володимира Зеленського в Раді закликав депутатів ухвалити законопроекти про недоторканність нардепів, незаконне збагачення і виборчий кодекс.

Зеленський просить Раду прийняти три законопроекти – Стефанчук

Руслан Стефанчук закликає народних депутатів розглянути і прийняти в першу чергу законопроекти про недоторканність парламентаріїв, про незаконне збагачення і виборчий кодекс.

– Виступаючи перед Верховною Радою, президент звернувся з трьома пропозиціями: недоторканність депутатів, друге – повернути процедуру незаконного збагачення і третє – це виборчий кодекс, – сказав Стефанчук.

Він попросив, щоб Верховна Рада сконцентрувалася на цих трьох законопроектах.

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Стефанчук сказав, що Зеленський дуже просив завершити еру кулуарних домовленостей. І він готовий підтримати будь-яку ініціативу парламенту при умовах, що вона відповідає інтересам народу України, не суперечить Конституції України та відповідає принципам верховенства права.

Він також підкреслив, що Зеленський не підпише жодного закону, під час прийняття якого була порушена процедура.

– 10 раз ставити на голосування, кнопкодавство – такого більше не буде, – підкреслив представник президента у Верховній Раді.

Нагадаємо, радник президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков очолив партію Слуга народу.

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