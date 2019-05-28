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Факти / Україна

Данилюка призначено секретарем РНБО

Олександр Данилюк став секретарем Ради національної безпеки України.

данилюк

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки України.

Відповідний указ з’явився на сайті глави держави 28 травня.

Читайте: Призначення Зеленського

У команді Зеленського Данилюк відповідав за міжнародну, фінансову, економічну та банківську діяльність.

Раніше Факти ICTV писали, що відомо про Олександра Данилюка.

Фото: Олександр Данилюк

Джерело: Адміністрація Президента

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