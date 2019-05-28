Перші призначення президента України Володимира Зеленського. Хто обійняв ключові посади та хто на черзі.

Андрій Богдан – голова Адміністрації президента.

Його призначення викликало чи не найбільший резонанс.

За освітою юрист, Богдан працював заступником міністра юстиції Онищука за часів президентства Віктора Ющенка. Представляв у судах інтереси четвертого президента України, а також Юрія Луценка.

До останнього часу був адвокатом Ігоря Коломойського. Працював у Дніпровській ОДА, коли її очолював бізнесмен і часто виїжджав на фронт.

Опоненти розкритикували вибір президента. І називають його порушенням закону про очищення влади. Оскільки Богдана було люстровано. Він двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.



Але з іншого боку, колишній глава адміністрації президента Порошенка Ложкін вивів цю посаду, а також посади своїх заступників з рангу держслужбовців, щоб не заповнювати декларацію про доходи.

Руслан Хомчак – начальник Генштабу Збройних сил України.

На посаді начальника Генштабу Хомчак замінить Віктора Муженка. Генерал-лейтенант Збройних Сил України, командував штабом сухопутних військ з перших днів в АТО.

Широкому загалу став відомим, коли керував Іловайською операцією, яка закінчилася трагедією. Виходив разом з бійцями з котла. Війська, що мали виводитись через спеціально відведений коридор, були підступно розстріляні частинами російської регулярної армії.

Тоді ж його звинуватили у провалі Іловайської операції. Розслідування по цій справі все ще триває, а обставини трагедії досі не з’ясовані.

Іван Баканов – перший заступник голови СБУ.

Водночас він очолить департамент боротьби з корупцією, який донедавна очолював одіозний Павло Демчина.

Іван Баканов друг дитинства Володимира Зеленського, один із засновників та юрист Студії Квартал – 95. Очолює партію Слуга народу, керував передвиборчим штабом Зеленського.

Водночас є інформація, що Баканов буде тимчасово виконувати обов’язки, до ліквідації сумнозвісного департаменту, не властивого Службі безпеки.

Сергій Трофимов – перший заступник голови Адміністрації президента України.

З 2005 року працював продюсером і виконавчим директором Студії квартал-95. Опікувався кіновиробництвом.

Серед заступників голови адміністрації президента також сценарист серіалу Слуга народу Юрій Костюк і Кирило Тимошенко – власник телепродакшн-компанії, яка знімала більшість передвиборчих роликів Зеленського.

Сергій Шефір – перший помічник президента України.

Першим помічником президента України став ще один кварталівець і друг Зеленського ще з Кривого Рогу . Сценарист та співзасновник Студії Квартал-95. Саме його називали вірогідним кандидатом на голову Адміністрації президента.

Судовий напрямок в Адміністрації президента очолить Руслан Рябошапка, який деякий час працював заступником міністра юстиції, пізніше увійшов до Національного агентства з питань запобігання корупції. Через конфлікт з головою НАЗК Корчак у 2017 році звільнився.

Зовнішньополітичним напрямком в Адміністрації президента опікуватиметься Вадим Пристайко.

Його називають сильним дипломатом. Був послом України у Канаді, працював заступником міністра закордонних справ Клімкіна. До останнього часу очолював місію України в НАТО.

Руслан Стефанчук – представник президента у Верховній раді України, радник президента.

Стефанчук – доктор юридичних наук, був головним ідеологом виборчого штабу Зеленського.

Андрій Герус – представник президента у Кабінеті Міністрів України.

Експерт з енергетичних питань. Активно виступав за скасування схеми Ротердам+.

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Пряма квота президента – призначення секретаря Ради національної безпеки і оборони. Хто замінить Турчинова? Найвірогідніше – екс-міністр фінансів Олександр Данилюк. За словами Руслана Рябошапки, указ президента вже готовий.

До речі, начальник Генерального штабу Руслан Хомчак розповів, які завдання і напрями роботи вважає пріоритетними для себе і Збройних сил.