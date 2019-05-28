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Факты / Украина / Политика

Рада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии

Депутаты отказались включать в повестку дня сессии вопрос об отсрочке запуска нового рынка электроэнергии. Соответствующий законопроект не набрал достаточного количества голосов.

Верховна Рада

Лишь 158 депутатов проголосовали за включение в повестку для сессии законопроекта О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины Об альтернативных источниках энергии и Заключительные и переходные положения Закона Украины О рынке электроэнергии (№ 10318, авторы А.Добродомов, Л.Пидлесецкий).

Читайте: Введение рынка электроэнергии выгодно для потребителей – Энергоатом

Законопроект предусматривал перенесение запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября.

Ранее президент Энергоатома Юрий Недашковский заявил, что перенос даты запуска нового рынка электроэнергии нецелесообразно.

Источник: Обозреватель

Фото: Dreamstime

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