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Факти / Україна / Політика

Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії

Депутати відмовилися вносити до порядку денного сесії питання щодо відтермінування запуску нового ринку електроенергії. Відповідний законопроект не набрав достатньої кількості голосів.

Верховна Рада

Лише 158 депутатів проголосували за внесення до порядку для сесії законопроекту Про внесення змін до статті 9-1 Закону України Про альтернативні джерела енергії і Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про ринок електроенергії (№10318, автори А.Добродомов, Л.Підлесецький).

Читайте: Введення ринку електроенергії вигідно для споживачів – Енергоатом

Законопроект передбачав перенесення запуску нового ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня.

Раніше президент Енергоатому Юрій Недашковський заявив, що перенесення дати запуску нового ринку електроенергії недоцільне.

Джерело: Обозреватель

Фото: Dreamstime

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