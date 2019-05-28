Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді ЗНО 2019 з німецької, іспанської та французької мов.
З’явилися правильні відповіді на ЗНО 2019 з німецькою, іспанською та французькою мовами.
Ознайомитися з відповідями тесту можна у відповідних розділах.
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Правильні відповіді на ЗНО 2019 з французької мови
ЗНО 2019: опубліковані відповіді з іноземних мов / 2 фотографии
Правильні відповіді на ЗНО 2019 з німецької мови
ЗНО 2019: опубліковані відповіді з іноземних мов / 2 фотографии
Правильні відповіді на ЗНО 2019 з іспанської мови
ЗНО 2019: опубліковані відповіді з іноземних мов / 2 фотографии
До слова, Факти ICTV дізналися про те, як можна подати апеляцію щодо результатів ЗНО 2019.