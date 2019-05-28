Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді ЗНО 2019 з німецької, іспанської та французької мов.

З’явилися правильні відповіді на ЗНО 2019 з німецькою, іспанською та французькою мовами.

Ознайомитися з відповідями тесту можна у відповідних розділах.

Читайте: За що можуть не допустити або відсторонити від ЗНО 2019

Правильні відповіді на ЗНО 2019 з французької мови









ЗНО 2019: опубліковані відповіді з іноземних мов / 2 фотографии

Правильні відповіді на ЗНО 2019 з німецької мови









ЗНО 2019: опубліковані відповіді з іноземних мов / 2 фотографии

Правильні відповіді на ЗНО 2019 з іспанської мови









ЗНО 2019: опубліковані відповіді з іноземних мов / 2 фотографии

До слова, Факти ICTV дізналися про те, як можна подати апеляцію щодо результатів ЗНО 2019.