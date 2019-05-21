Когда и как можно подать апелляцию по результатам ВНО 2019 и процедуре его проведения – читайте в материале Фактов ICTV.

Основная сессия внешнего независимого оценивания 2019 стартовала во вторник, 21 мая.

Основания для подачи апелляции

Когда есть нарушения при проведении ВНО.

Если вы не согласны с обнародованными результатами ВНО.

Когда оспариваете аннулирование результатов.

Заявление о нарушении процедуры проведения ВНО рассматривает регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования. Жалобу надо подать в течение трех рабочих дней.

Заявление об обжаловании результатов ВНО подают в Украинский центр в течение пяти дней с момента получения результатов. Апелляционная комиссия рассматривает заявление в течение 15 календарных дней.

Апелляционное заявление лучше отправлять заказным письмом по адресу: ул. Владимира Винниченко 5, г. Киев, 04053 (с пометкой Апелляционная комиссия УЦОКО).

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Комиссия может удовлетворить или отклонить заявление о восстановлении аннулированного результата или перерасчета уже существующего.

Определенный ранее результат может быть уменьшен, чтобы избежать этого, стоит загрузить скан-копию бланков ответов и объективно оценить результат выполнения теста.

Скан-копии бланков будут размещены на информационных страницах после объявления результатов по определенному предмету.

Информация о дате, времени и месте проведения заседания апелляционной комиссии будет размещена на сайте УЦОКО.

Напомним, теперь участники ВНО могут получать на свой смартфон расписание, адреса пунктов, а также результаты тестирования. Для них создано мобильное приложение Мое ВНО, которое просто надо загрузить на телефон.