Во вторник, 21 мая, стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания. Факты ICTV разобрались, как абитуриентам не провалиться на ВНО 2019.

За что могут не допустить?

Проблемы с допуском к пункту тестирования могут возникнуть, если отсутствует один из следующих документов:

сертификат ВНО;

документ, удостоверяющий личность;

приглашение-пропуск.

Если участник кардинально изменил внешность, например, перекрасил волосы из белого в черный цвет и его трудно узнать на фото в документе, то его могут не допустить к прохождению внешнего независимого тестирования.

Допуск в пункт тестирования начинается за 45 минут и прекращается за 10 минут до начала внешнего независимого оценивания. Любое опоздание исключает прохождение теста.

За что могут отстранить?

Участникам запрещено пользоваться мобильным телефоном, планшетом, смарт-часами или другими средствами связи, хранения, обработки или воспроизведения информации. Выпускники не могут иметь при себе даже выключенный телефон или любые другие гаджеты.

Если абитуриента поймают за фотографированием заданий ВНО, то сразу же выставят из аудитории без права пересдачи тестов.

Также запрещается использование любых таблиц, книг или собственных записей. За нарушение этого требования, участника ВНО могут отстранить от прохождения тестирования досрочно, а результаты тестирования аннулируются.

Абитуриента могут отстранить от прохождения тестов, если тот будет общаться с другим участником в аудитории, где проходит ВНО, будет мешать другим или предлагать какие-то предметы или материалы.

В пункт прохождения тестов запрещается брать с собой верхнюю одежду, зонтик, сумку или рюкзак, книги и другие вещи, которые не предусмотрены процедурой проведения внешнего независимого оценивания

Можно ли пересдать или обжаловать результаты тестов?

Если участники получили невысокий балл при прохождении ВНО, то пересдать тесты в дополнительную сессию нельзя. Придется ждать год и проходить внешнее независимое оценивание снова.

Также в дополнительную сессию не имеют права сдавать тесты те участники, которые опоздали на основную сессию или пропустили ее без уважительных причин.

Если результат ВНО не удовлетворяет участника, то он может подать апелляцию. После сообщения результата апелляцию подают в течение 5 дней, а результат получают в течение 15 дней. Надо указать фамилию, имя и отчество, номер сертификата ВНО, результат по какому предмету ставится под сомнение, номер телефона и дату подачи апелляции. Апелляцию направляют заказным письмом на имя директора УЦОКО по адресу: 04053, г. Киев, Владимира Винниченко, 5 (с пометкой Апелляционная комиссия УЦОКО).

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На что имеют право участники ВНО?

Если участнику внешнего независимого оценивания нужно выйти из аудитории, то он может это сделать. Но перед тем должен оставить тетрадь с заданиями сертификационной работы и бланки ответов на рабочем столе, положив их заполненной стороной вниз. Время выхода (возврата) участника внешнего оценивания по (в) аудитории фиксируется старшим инструктором. Время, участник внешнего оценивания провел за пределами аудитории, не прибавляется ему на время работы над сертификационной работой.

Разрешается пользоваться таблицами, дополнительными материалами или черновиками, предусмотренными процедурой проведения внешнего независимого оценивания и раздаются инструкторами в пункте проведения ВНО.