Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний издал указ, которым признал недействительными распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП.

– Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019 года, являются недействительными и не подлежат исполнению в Украинской православной церкви (Православной церкви Украины), – говорится в документе.

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Епифаний признал недействительными все распоряжения УПЦ КП / 2 фотографии

Ранее Филарет заявил, что УПЦ КП временно отказалась от своего статуса патриархата для получения Томоса, однако сам Киевский патриархат после создания ПЦУ не ликвидирован.

В то же время даже Министерство культуры объяснило, что УПЦ КП уже не существует, поскольку постановлением Поместного собора от 15 декабря 2018 года деятельность такого религиозного объединения была прекращена путем присоединения к созданной Православной Церкви Украины.

Фото: Патріах Філарет