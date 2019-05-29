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Факти / Україна / Суспільство

Епіфаній визнав недійсними усі розпорядження УПЦ КП

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній видав указ, яким визнав недійсними розпорядження від імені релігійного об’єднання УПЦ КП.

Філарет Епіфаній

– Будь-які документи і розпорядження від імені релігійного об’єднання УПЦ КП, яке припинило свою діяльність, видані після 30 січня 2019 року, є не дійсними, і не підлягають виконанню в Українській православній церкві (Православній церкві України), – йдеться в документі.

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Епіфаній визнав недійсними усі розпорядження УПЦ КП / 2 фотографии

Раніше Філарет заявив, що УПЦ КП тимчасово відмовилася від свого статусу патріархату для отримання Томосу, проте самКиївський патріархат після створення ПЦУ не ліквідований.

Водночас навіть Міністерство культури пояснило, що УПЦ КП вже не існує, адже постановою Помісного собору від 15 грудня 2018 року діяльність такого релігійного об’єднання було припинено шляхом приєднання до утвореної Православної Церкви України.

Фото: Патріах Філарет

Джерело: ПЦУ

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