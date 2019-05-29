Внесенный сегодня Владимиром Зеленским законопроект об импичменте президента имеет много детализации и уточнений положения Конституции Украины.

Законопроект №10340 о процедуре импичмента президента обозначает основные моменты процесса и причинах отстранения главы государства от своих полномочий. Согласно ст. 111 Конституции Украины, президент может быть отстранен с поста Верховной Радой в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Также обозначены правовые основы процедуры устранения президента с поста. Она инициируется большинством от конституционного состава Верховной Рады. Для проведения расследования парламент создает специальную временную следственную комиссию (СВСК).

В ее состав входят:

специальный прокурор,

специальные следователи,

народные депутаты.

Распределение в СВСК проводится с учетом принципа пропорционального представительства фракций и групп. Кандидатуру спецпрокурора вносят инициаторы рассмотрения вопроса об импичменте президента, специальных следователей – депутатские фракции/группы. Ими могут быть украинцы с высшим юридическим образованием, которые не менее 10 лет проработали на должности прокурора или следователя. У всех них не должно быть потенциального конфликта интересов в связи с проведением данного расследования. Утверждается состав комиссии путем голосования.

Далее комиссия проверяет полноту и обоснованность выдвинутых президенту обвинений, проводит расследование. Она готовит выводы и предложения для рассмотрения на заседании Рады. На ее заседаниях могут присутствовать глава и судьи Конституционного суда. Вместе с выводами и предложениями члены комиссии – народные депутаты вносят на рассмотрение Верховной Рады проект соответствующего постановления.

Президенту для защиты своих прав предлагается возможность воспользоваться услугами защитников.

Решение об импичменте президента Украины принимается Верховной Радой не менее чем 3/4 ее конституционного состава. Далее дело об импичменте рассматривается в Конституционном и Верховном судах.

Если же обвинения не подтвердились, процедура импичмента прекращается, информация об этом публикуется в Голосе Украины, СВСК распускают, а парламент извиняется перед президентом.

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К слову, ранее у Зеленского рассказали, как будут принимать новые законы.