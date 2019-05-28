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Факты / Украина / Политика

У Зеленского рассказали, как будут принимать новые законы

Представитель Владимира Зеленского Руслан Стефанчук в прямом эфире Свободы слова рассказал, как команда нового президента будет сотрудничать с Верховной Радой.

У Зеленского рассказали, как будут принимать новые законы

Новоиспеченный президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам через свою страницу в Facebook с призывом проголосовать за необходимые Украине законы, которые парламент давно не принимает.

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Опубліковано Володимиром Зеленським Неділя, 26 травня 2019 р.

На вопрос ведущего Свободы слова Вадима Карпяка, какие именно законы имел ввиду Владимир Зеленский, представитель президента Руслан Стефанчук ответил:

– Это те законы и приоритет, определенные в программе. Если мы возьмем каденцию этой Верховной Рады, то увидим, сколько неплохих законопроектов было наработано, но они не были реализованы по одной причине. Где-то они не попадали в лоббистские круга, где-то кто-то из них не мог вытянуть экономического эффекта.

Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что не верит в эффективность нынешней Верховной Рады и поэтому хочет определить три основных приоритета – это вопрос депутатской неприкосновенности, это новая редакция уголовной ответственности, касающейся незаконного обогащения, и вопросы, связанные с принятием избирательного кодекса.

На согласительном совете я выразил четкое видение Зеленского, который сказал: Мы готовы к компромиссу с Верховной Радой, но теперь правила меняются. Никаких договоренностей, ни закулуарщины не будет. Поэтому, будет подписан тот закон, который отвечает интересам народа Украины, соответствует Конституции и принципам верховенства права, имеет свое качество, и Владимир Зеленский не будет подписывать законопроекты, которые будут приниматься путем нарушения регламентных процедур.

Основной принцип, который мы предлагаем – сегодня Украина нуждается в перезапуске системы власти. Будем ли мы выполнять эти обязательства в нынешнем составе ВР? У нас есть такие планы, но посмотрим, как будет складываться дальнейшее наше сотрудничество с ВР.

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