Внесений сьогодні Володимиром Зеленським законопроект про імпічмент президента має багато деталізації і уточнень положень Конституції України.

Законопроект №10340 про процедуру імпічменту президента окреслює основні моменти процесу і причини відсторонення глави держави від своїх повноважень. Згідно ст. 111 Конституції України, президент може бути усунений з поста Верховною Радою у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

У законопроекті окреслені правові основи процедури усунення президента з поста. Ініціюється процедура більшістю від конституційного складу Верховної Ради. Для проведення розслідування парламент створює спеціальну тимчасову слідчу комісію (СТСК).

До її складу входять:

спеціальний прокурор,

спеціальні слідчі,

народні депутати.

Розподіл у СТСК проводиться з урахуванням принципу пропорційного представництва фракцій і груп. Кандидатуру спецпрокурора вносять ініціатори розгляду питання про імпічмент президента, спеціальних слідчих – депутатські фракції/групи. Ними можуть бути українці з вищою юридичною освітою, які не менше 10 років пропрацювали на посаді прокурора або слідчого. У всіх них не повинно бути потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням цього розслідування. Затверджується склад комісії шляхом голосування.

Далі комісія перевіряє повноту і обгрунтованість висунутих президенту звинувачень, проводить розслідування. Вона готує висновки і пропозиції для розгляду на засіданні Ради. На її засіданнях можуть бути присутніми глава і судді Конституційного суду. Разом з висновками і пропозиціями члени комісії – народні депутати вносять на розгляд Верховної Ради проект відповідної постанови.

Президенту для захисту своїх прав надається можливість скористатися послугами захисників.

Рішення про імпічмент президента України приймається Верховною Радою не менше ніж 3/4 її конституційного складу. Далі справа про імпічмент розглядається у Конституційному і Верховному судах.

Якщо ж звинувачення не підтвердилися, процедура імпічменту припиняється, інформація про це публікується у Голосі України, СТСК розпускають, а парламент вибачається перед президентом.

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До речі, раніше представник Зеленського Руслан Стефанчук розповів, як команда нового президента співпрацюватиме з Верховною Радою.