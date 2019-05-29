Зеленский предоставил гражданство Украины уроженцу Сирии, который помогал освобождать украинских моряков.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства Украины уроженцу Сирии Тамеру Мохаммеду Маджед Аль-Тунси, который работает почетным консулом Украины в Сирии.
Паспорт он получил за выдающиеся заслуги перед Украиной, а в 2016 году Порошенко наградил Аль-Тунси орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
– Принять в гражданство Украины как человека, который имеет выдающиеся заслуги перед Украиной, Аль-Тунси Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 года рождения, уроженца Сирийской Арабской Республики, проживающего в городе Одессе, – говорится в тексте указа.
47-летний Аль-Тунси живет в Одессе. Он основал несколько украинских и сирийских компаний, а также активно занимается благотворительной деятельностью в городе.
Читайте: Двойное гражданство: Климкин поддержал Зеленского
Он помогал украинским гражданам эвакуироваться из охваченной войной Сирии, а в прошлом году участвовал в освобождении украинских моряков с корабля Старшина Деров, который был арестован в сирийском порту Тартус.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вернул гражданство Украины Саакашвили.