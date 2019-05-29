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Факти / Україна / Політика

Зеленський надав громадянство почесному консулу України в Алеппо

Зеленський надав громадянство України уродженцю Сирії, який допомагав звільняти українських моряків.

Зеленський надав громадянство почесному консулу України в Алеппо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства України уродженцю Сирії Тамеру Мохаммеду Маджеду Аль-Тунсі, який працює почесним консулом України в Сирії.

Паспорт він отримав за видатні заслуги перед Україною, а у 2016 році Порошенко нагородив Аль-Тунсі орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

– Прийняти до громадянства України як особу, яка має визначні заслуги перед Україною, Аль-Тунсі Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 року народження, уродженця Сирійської Арабської Республіки, який проживає у місті Одеса, – йдеться у тексті указу.

47-річний Аль-Тунсі живе в Одесі. Він заснував кілька українських та сирійських компаній, а також активно займається благодійною діяльністю в місті.

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Він допомагав українським громадянам евакуюватися з охопленої війною Сирії, а минулого року брав участь у звільненні українських моряків з корабля Старшина Деров, який заарештували в сирійському порту Тартус.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким повернув громадянство України Міхеілу Саакашвілі.

Джерело: Адміністрація Президента

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